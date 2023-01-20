ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения

Рабочая группа по проверке системы здравоохранения создана в Беларуси. (Распоряжение сегодня подписал Президент). В центре внимания эффективность функционирования системы в части оказания медпомощи населению. В составе группы квалифицированные медики с достаточным опытом. В помощь (при необходимости)руководители и специалисты республиканских органов госуправления, профильных ведомств и местная власть. До 31 марта рабочая группа должна представить Президенту доклад о результатах проверки и предложения по решению проблемных вопросов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все