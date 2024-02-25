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В Беларуси создано 110 избирательных округов - на каждый приходится почти 62 тыс. избирателей
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В Палату представителей 8-го созыва 25 февраля 2024 года белорусы выбирают 110 депутатов. Соответственно, создано 110 избирательных округов. На один приходится в среднем почти 62 тыс. избирателей. Стоит отметить, что депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в парламенте на профессиональной основе. Срок полномочий - 5 лет.
И сегодня же граждане Беларуси выбирают депутатов местных советов 29-го созыва. Предстоит избрать более 12,5 тыс. человек из почти 19 тыс. кандидатов. Они сформируют областные, районные, городские, поселковые и сельские советы депутатов. Эти госорганы - основа местного самоуправления. Срок полномочий депутатов местных советов также 5 лет.