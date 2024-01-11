В Беларуси создано около 5,5 тыс. участков для голосования

В общей сложности создано около 5,5 тыс. участков для голосования. Об этомзаявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

10 января в Беларуси завершилось образование участков для голосования. "В общей сложности создано около 5,5 тыс. участков для голосования. Не позднее 25 января будут сформированы соответствующие участковые избирательные комиссии. Активно идет процесс выдвижения кандидатов в депутаты. Напомню, что в общей сложности мы будем избирать 12 624 депутата, из них 110 депутатов Палаты представителей. Остальные - депутаты местных Советов депутатов", - сказал Игорь Карпенко.

Как отметил председатель ЦИК, кандидаты выдвигаются сбором подписей, от трудовых коллективов, политических партий. "Число тех, кто подал документы, меняется, потому что до 15 января включительно еще есть время, чтобы выдвинуться и подать документы в соответствующую окружную избирательную комиссию. С 16 января по 30 января состоится процесс регистрации кандидатов в депутаты. С 31 января (по 24 февраля включительно) начнется период агитации. Наверное, наиболее интересный для избирателя", - заключил Игорь Карпенко.

По информации ЦИК, на территории Республики Беларусь образовано 5411 участков. Наибольшее число участков для голосования сформировано в Гомельской и Минской областях (955 и 899 соответственно), 870 - в Брестской области, 693 - в Витебской, 693 - в Могилевской, 602 - в Гродненской и 699 - в Минске.

