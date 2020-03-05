В Беларуси спам с дезинформацией о коронавирусе стал причиной уголовных дел

Возбуждены они были Следственным комитетом Беларуси по статье "Несанкционированный доступ к компьютерной информации". С заявлением в правоохранительные органы о том, что с их почты рассылается не соответствующая действительности информация, обратились сразу два учреждения здравоохранения.



