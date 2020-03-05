ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси спам с дезинформацией о коронавирусе стал причиной уголовных дел

Возбуждены они были Следственным комитетом Беларуси по статье "Несанкционированный доступ к компьютерной информации". С заявлением в правоохранительные органы о том, что с их почты рассылается не соответствующая действительности информация, обратились сразу два учреждения здравоохранения.

Электронные почты РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Минского центра гигиены и эпидемиологиивзломали

Затем злоумышленники от имени медиков стали рассылать ложную информацию о распространении коронавируса в Беларуси. По информации СК, все сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии.

После того как получатели открывали письмо, на компьютер под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл. Расследование уголовного дела продолжается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все