В Беларуси стали штрафовать пассажиров маршруток за непристегнутый ремень

В Беларуси штраф за перевозку людей, не воспользовавшихся ремнями безопасности, теперь платят не только водители, но и сами пассажиры маршруток. Перевозчики уверены, что такой подход научит граждан пристегиваться, сообщает Sputnik.

О том, за что пассажиры могут получить штраф во время проверки рейсовой маршрутки инспекторами ГАИ, рассказали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков. Информацией с ними поделился водитель маршрутного такси.

Со слов мужчины, он выполнял междугородний рейс в Гродненской области. Перед отправлением с автовокзала в Свислочи попросил всех пассажиров пристегнуться, проверил, выполнено ли его требование, а через несколько минут маршрутку остановила ГАИ.

Во время проверки документов один из инспекторов заглянул в салон и увидел, что некоторые из пассажиров не пристегнуты. Оказалось, что отдельные граждане успели расстегнуть ремни безопасности после отправления. В итоге протоколы составили не только на водителя, но и на пассажиров.

Мужчина пожаловался, что в такой ситуации он не может нести ответственность за действия пассажиров, так как во время движения невозможно проследить, кто нарушил правила ПДД и отстегнул ремень безопасности.

ГАИ: с ремнем безопаснее

Межрегиональная ассоциация перевозчиков обратилась за разъяснениями по данному случаю в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Там ответили, что в настоящее время вопросы безопасности пассажирских перевозок находятся в центре внимания. Во время проверок такого транспорта пресекаются все нарушения ПДД. В правилах есть пункт, где указано, что в оборудованном ремнями безопасности транспорте нужно пристегиваться. Исключение в маршрутке можно сделать для беременных женщин и людей, у которых есть для этого медицинские противопоказания.

"Предупреждаем пассажиров, что поездка непристегнутыми может привести к штрафу. Впрочем, использовать ремень стоит не из-за боязни потерять деньги. Доказано, что ремень считается самым эффективным средством пассивной безопасности в транспорте. Пристегнутый пассажир в машине или автобусе меньше подвержен травмам в случае ДТП", - отметили в ГАИ.

Всего, по информации ГАИ, в регионе с начала года к ответственности за поездки без ремня безопасности привлекли более 350 пассажиров.

Пристегиваться стали чаще

В МАП надеются, что новые подходы инспекторов ГАИ станут дополнительным стимулом для тех пассажиров, которые предпочитают ездить в маршрутке, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Отмечают, что большинство маршрутных такси на междугородних линиях оборудованы ремнями. А число пассажиров, которые ими пользуется, увеличивается. Год назад только треть пассажиров постоянно пристегивалась, сейчас этот показатель выше.

Кроме того, в МАП обращают внимание проверяющих, что стоит пересмотреть практику наказания водителей маршруток. Если они перед отправлением убедились, что все пристегнуты, штрафовать их не стоит, так как в пути невозможно проконтролировать действия большого количества людей, находящихся в салоне.