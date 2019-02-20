В Беларуси стартовал единый день безопасности

В Беларуси сегодня стартовал единый день безопасности. Накануне МЧС разослало СМС-оповещения. До марта профилактические мероприятия пройдут в школах, университетах, торговых центрах, на заводах и других объектах с массовым пребыванием людей. Они направлены на предупреждение пожаров, аварий, техногенных катастроф и оказание первой медпомощи.