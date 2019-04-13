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В Беларуси стартовал фестиваль экскурсоводов
В эти выходные белорусов ждет настоящий праздник истории. В Беларуси стартовал фестиваль экскурсоводов.
По всей стране пройдет 330 экскурсий
Только в столице разработано 100 авторских маршрутов. Среди них можно найти классические - по знаменитым замкам, музеям и улицам страны. А для любителей активного досуга - познавательные квесты и велоэкскурсии. Некоторые маршруты разработаны специально для детей. Фестиваль истории проходит в нашей стране уже 10 лет. В юбилейном, 2019 году, запланировано рекордное количество участников.
Экскурсии по Беларуси бесплатные
Чтобы попасть на них, нужно пройти регистрацию на сайте фестиваля. В один день можно посетить не более трех исторических маршрутов. Продлится фест до 21 апреля.
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