В эти выходные белорусов ждет настоящий праздник истории. В Беларуси стартовал фестиваль экскурсоводов.



По всей стране пройдет 330 экскурсий

Только в столице разработано 100 авторских маршрутов. Среди них можно найти классические - по знаменитым замкам, музеям и улицам страны. А для любителей активного досуга - познавательные квесты и велоэкскурсии. Некоторые маршруты разработаны специально для детей. Фестиваль истории проходит в нашей стране уже 10 лет. В юбилейном, 2019 году, запланировано рекордное количество участников.

Экскурсии по Беларуси бесплатные