В Беларуси стартовал итоговый тур распределения выпускников-медиков

Знаем, что только за прошлый год выделено более 2 тыс. квартир для наших молодых специалистов. Это так называемые подъемные по прибытию на первое рабочее место. Во многих коллективных договорах внесены такие нормы, как возмещение средств на покупку утвари и хозяйственных принадлежностей. Мы идем к тому, что в каждый коллективный договор мы внесли норму - 50 % надбавка по контракту - и нашими постановлениями, Министерства здравоохранения, всем молодым специалистам начисляется 30-процентная надбавка по окладу.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси