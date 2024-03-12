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В Беларуси стартовал итоговый тур распределения выпускников-медиков

Кадровое обеспечение медицинской отрасли - приоритет страны и главы государства. Помощь должна дойти в каждую глубинку и к каждому пациенту. Такую мысль высказала начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Минздрава. В Беларуси стартовал итоговый тур распределения выпускников-медиков. "Путевки" на первые рабочие места в этом году получат более 2 300 молодых специалистов.

Знаем, что только за прошлый год выделено более 2 тыс. квартир для наших молодых специалистов. Это так называемые подъемные по прибытию на первое рабочее место. Во многих коллективных договорах внесены такие нормы, как возмещение средств на покупку утвари и хозяйственных принадлежностей. Мы идем к тому, что в каждый коллективный договор мы внесли норму - 50 % надбавка по контракту - и нашими постановлениями, Министерства здравоохранения, всем молодым специалистам начисляется 30-процентная надбавка по окладу.
Ольга Колюпанова, начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси
В этом году, как никогда, планируется большое количество людей с красным дипломом - таких человек более 100. У нас распределяются 15 человек, которые входят в Банк одаренной молодежи. И будем ходатайствовать перед министром, чтобы 5 наших выпускников остались в университете и продолжали свою педагогическую деятельность уже в стенах нашей альма-матер.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета

Распределение стартовало с Белорусского государственного медицинского университета. Из более 800 выпускников около 200 принимают участие в итоговом разговоре с руководителем отрасли Александром Ходжаевым и представителями государственной комиссии. Остальные уже дали свое согласие на первое рабочее место и познакомились с потенциальными нанимателями.

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