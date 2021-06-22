В Беларуси стартовал конкурс проектов Startup Great Challenge

Номинация "Смарт" - это проекты из сферы информационно-коммуникационных технологий. А номинация "Хард" - та продукция из железа, которую можно, так сказать, пощупать. В обеих номинациях призеры получат призы от "Великого камня": за первое место - 3000 долларов, за второе - 1500, а за третье - 500 долларов. И все призеры имеют право заявиться в технопарк и стать его резидентом без специального нашего экспертного отбора.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка