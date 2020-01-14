В Беларуси стартовал новый инклюзивный проект "Радость в подарок"

Канун старого Нового года особенно запомнится ребятам, которые побывали в Национальном историческом музее. Для знакомства с проектом "Музей елочных игрушек" туда пригласили 14 семей, где воспитывают одновременно здоровых детей и малышей с инвалидностью. Сначала ребята узнали, как делались украшения, которым уже более века, а затем они сами изготовили свои игрушки из обычного стеклянного шара.



Акция "Радость в подарок" продолжится в регионах. Чтобы стать участником проекта, нужно обратиться в Белорусский комитет молодежных организаций.



