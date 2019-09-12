Медицина без барьеров: в Беларуси стартовал новый проект о женском здоровье. Сегодня его запустили в Парке высоких технологий.



Среди участников один из резидентов парка, разработчик мобильного приложения для женского здоровья, Минздрав и ООН. Цель - предоставить равные и максимально комфортные возможности в заботе о себе, медицинском обслуживании, в том числе женщинам с инвалидностью. В рамках нового проекта будет обновляться оборудование в женских консультациях по всей Беларуси.



Как демонстрирует данный пример, ПВТ в своих социальных проектах все больше внимания уделяет использованию IT-решений в медицине и призывает бизнес активнее откликаться на такие акции.