В Беларуси стартовал основной этап ЦТ, первое испытание для абитуриентов - по белорусскому языку

В стране стартовал основной этап централизованного тестирования. Вступительную кампанию открывает ЦТ по белорусскому языку, 4 июля завершит всемирная история. Всего - 11 предметов.

Для сдачи ЦТ подготовлен 41 пункт. Абитуриентам необходимо приехать минимум за 30 минут до начала тестирования. С собой взять: зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку с чернилами черного цвета и калькулятор (на ЦТ по физике и химии).