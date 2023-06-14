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В Беларуси стартовал основной этап ЦТ, первое испытание для абитуриентов - по белорусскому языку

В стране стартовал основной этап централизованного тестирования. Вступительную кампанию открывает ЦТ по белорусскому языку, 4 июля завершит всемирная история. Всего - 11 предметов.

Для сдачи ЦТ подготовлен 41 пункт. Абитуриентам необходимо приехать минимум за 30 минут до начала тестирования. С собой взять: зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку с чернилами черного цвета и калькулятор (на ЦТ по физике и химии).

Резервные дни для сдачи тестирования: 11-е, 13-е и 15-е июля в шести вузах страны. Абитуриентам, которые сдавали ЦТ в основные дни, выдавать сертификаты начнут с 14 июля. Для резервников - с 20-го.

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