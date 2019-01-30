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В Беларуси стартовал пилотный проект по созданию кабинета пациента на сайтах поликлиник

Каждый желающий сможет создать свою учетную запись и в любое время изучить свой анамнез - анализы и снимки разных лет. Пока онлайн-сервис запущен в двух поликлиниках столицы. IT продолжают внедрять в разных медцентрах. Растет спрос на телемедицинское консультирование. Пациенты из региональных больниц активно связываются со специалистами из столичных РНПЦ в режиме онлайн.

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