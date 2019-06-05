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В Беларуси стартовал самый вкусный летний сезон - клубничный
Нашей ягоде конкуренцию составила украинская, греческая и сербская. Где купить сочную клубнику и по какой цене - узнала Ксения Лебедева.
Ближайшие три недели семья Болотневых будет работать в режиме нон-стоп. В поле уже с 5 утра и до полуночи. Валентина говорит, что самое сложное не вырастить, так как земля и климат этому способствуют, а собрать.
В течение дня Валентина делает несколько рейсов из Лунинца в Дворец - клубничную столицу Беларуси - на оптовый рынок. Товарный вид продукта и его свежесть - залог хорошей цены. Уже утром белорусскую клубнику будут покупать и в Брянске, и в Москве.
Закупиться клубникой Хайам приезжает сюда из Брянска. С началом сезона машина делает рейсы ежедневно. Принимает по 2,50 - 3 рубля. В России продаст кило за 120 российских, на наши - это примерно 3 рубля 90 копеек.
Несмотря на жесткую конкуренцию, белорусская ягода на соседней земле тоже в почете.
Оптовая база в деревне Дворец Лунинецкого района на Брестчине - это наглядный пример живых рыночных отношений. Где спрос формирует предложение, а цена зависит от умения покупателя сбить цену. Так, например, за то время, пока мы здесь находились, а это порядка 20 минут, закупщики из России сбросили цену с 2,50 до 1,80 за килограмм клубники.
Отсюда же брестская клубника отправится и на розничные рынки республики.
Делаем рейд по минской Комаровке. Розничные цены, конечно, выше опта. Формируются они свободно. И все зависит лишь от того, насколько продавец хочет выгодно продать. Ведь ее все больше, выбор растет, а клубника - продукт одного дня.
В ожидании белорусской клубники рынок был переполнен украинской, греческой и даже сербской. Иностранную ягоду продавали по цене ниже обычного. Поэтому и первые белорусские ягоды сбывали на порядок дешевле - такая конкуренция сыграла лишь на руку любителям клубники. Буквально за пять дней греческая потеряла 4 рубля, а белорусская в догонку за ней все 5. Остается подождать еще несколько дней, чтобы клубнику начать закупать ведрами и заготавливать на зиму.
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