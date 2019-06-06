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В Беларуси стартовал сезон навигации

Запрет пока только на Витебщине. Судоходство в этом регионе открывается позже. Словить попутный ветер и покорить волну уже успели любители отдыха на воде. Но важно помнить о безопасности. О подводных камнях акваразвлечений расскажет Карина Пашкова.

Взяться за штурвал может далеко не каждый

Основапрактической части экзамена

Отход от причала, восьмерка, спасение утопающего и подход к причалу - эти четыре элемента лежат в основе практической части экзамена. Казалось бы, все просто, водная гладь, нет знаков, разметки или транспорта рядом. Но это мнимая легкость. Элементов больше, чем в автошколе, например, да и с лодкой в управлении не так просто. И еще. Вместо ремней безопасности здесь спасательный жилет.

Отсутствие жилетов -одно из основных нарушений

Сотрудники ГИМС отмечают, что одно из основных нарушений, с которым приходится сталкиваться, отсутствие жилетов у судоводителей и их пассажиров. Кто-то просто забывает, другие уверяют, мол, умеют плавать. Но именно эта самоуверенность зачастую играет злую шутку.Если с жилетами все более-менее понятно. Немногие знают, что лодки, как и автомобили, проходят техосмотр.

Навигационный сезон стартовал. Лодки на воде, моторы готовы к работе. Документы судоводителя в наличии. Если все эти пункты соблюдены - вперед ловить ветер и покорять волну, но безопасно.

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