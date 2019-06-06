В Беларуси стартовал сезон навигации

Запрет пока только на Витебщине. Судоходство в этом регионе открывается позже. Словить попутный ветер и покорить волну уже успели любители отдыха на воде. Но важно помнить о безопасности. О подводных камнях акваразвлечений расскажет Карина Пашкова.

Взяться за штурвал может далеко не каждый

Основапрактической части экзамена

Отход от причала, восьмерка, спасение утопающего и подход к причалу - эти четыре элемента лежат в основе практической части экзамена. Казалось бы, все просто, водная гладь, нет знаков, разметки или транспорта рядом. Но это мнимая легкость. Элементов больше, чем в автошколе, например, да и с лодкой в управлении не так просто. И еще. Вместо ремней безопасности здесь спасательный жилет.

Отсутствие жилетов -одно из основных нарушений