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В Беларуси стартовал второй этап вступительной кампании
В Беларуси дан старт второму этапу вступительной кампании, абитуриенты сдали первый ЦТ по белорусскому языку. Последним днем проверки знаний станет 4 июля. Структура тестов и задания, а также переводная таблица первичных баллов в тестовые остаются теми же. В стране организован 41 пункт сдачи ЦТ, за ходом тестирования следит комиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний.
Сотрудники КГК осуществляют контроль выездными группами. Они сформированы и работают в каждом пункте проведения ЦТ.
Уже завтра абитуриенты проверят знания по русскому языку. Сдавать тестирование будут около 12 тысяч абитуриентов. Всего для сдачи ЦТ в этом году зарегистрировались 55 тысяч абитуриентов.
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