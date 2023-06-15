В Беларуси стартовал второй этап вступительной кампании

В Беларуси дан старт второму этапу вступительной кампании, абитуриенты сдали первый ЦТ по белорусскому языку. Последним днем проверки знаний станет 4 июля. Структура тестов и задания, а также переводная таблица первичных баллов в тестовые остаются теми же. В стране организован 41 пункт сдачи ЦТ, за ходом тестирования следит комиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний.