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В Беларуси стартовал второй этап вступительной кампании

В Беларуси дан старт второму этапу вступительной кампании, абитуриенты сдали первый ЦТ по белорусскому языку. Последним днем проверки знаний станет 4 июля. Структура тестов и задания, а также переводная таблица первичных баллов в тестовые остаются теми же. В стране организован 41 пункт сдачи ЦТ, за ходом тестирования следит комиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний.

Сотрудники КГК осуществляют контроль выездными группами. Они сформированы и работают в каждом пункте проведения ЦТ.
Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Уже завтра абитуриенты проверят знания по русскому языку. Сдавать тестирование будут около 12 тысяч абитуриентов. Всего для сдачи ЦТ в этом году зарегистрировались 55 тысяч абитуриентов.

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