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В Беларуси стартовала акция ГАИ "Сохрани себе жизнь"

За прошедший месяц на дорогах страны погибли 14 пешеходов, еще 53 получили травмы. Ситуацию усугубляют дожди, туманы и снег. В эти дни правоохранители напоминают людям простейшие правила безопасности и немаловажную роль фликеров.

Республиканская кампания продлится по 17 октября.

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