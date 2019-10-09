В Беларуси стартовала акция ГАИ "Сохрани себе жизнь"

За прошедший месяц на дорогах страны погибли 14 пешеходов, еще 53 получили травмы. Ситуацию усугубляют дожди, туманы и снег. В эти дни правоохранители напоминают людям простейшие правила безопасности и немаловажную роль фликеров.



Республиканская кампания продлится по 17 октября.