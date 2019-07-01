В Беларуси стартовала акция, посвященная 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков

Накануне в Беларуси стартовала масштабная акция, посвященная 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Своеобразный марафон памяти открыли пионеры из детского оздоровительного центра "Зубренок". Это их инициатива. Ребята поделились фронтовыми историями своих родственников и возложили цветы к мемориалу воинам-партизанам. Эстафету приняли и возле исторического монумента "Скорбящей матери" в Мядельском районе. Отметим, пионеры будут посещать обелиски и мемориалы на протяжении всех предпраздничных дней. Памятным местам накануне праздника особое внимание. Только с апреля этого года пионеры привели в порядок более 2,5 тысячи обелисков и мемориалов, а теперь призывают всех поддержать их марафон. К акции может присоединиться каждый желающий.