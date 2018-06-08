Вызов собственным достижениям и помощь детям. В Беларуси стартовала благотворительная акция в поддержку особенных малышей. Первой дистанцией для участников стал склон в Логойском районе. Присоединиться к акции может каждый - опубликовать итоги своей беговой тренировки в социальных сетях.

"Такие акции объединяют людей делать добрые дела. Тем более когда делаешь добрые дела через спорт - это еще лучше. Белорусы - спортивная нация, и я призываю всех бегать. Бег сейчас в тренде, это модно. Поэтому надо бежать, надо помогать тем, кто в этом нуждается, надо делать добрые, солнечные дела и делать это от чистого сердца".