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В Беларуси стартовала культурная стажировка для соотечественников зарубежья

В Беларуси стартовала культурная стажировка для белорусов со всего мира. Приехали представители белорусской диаспоры из Латвии, Эстонии, Армении, России и других стран.

Ежегодный форум для руководителей этнических общественных объединений будет длиться неделю. На этот раз программа межкультурного съезда сосредоточится на конкретной специфике. Тематика первой недельной стажировки посвящена сохранению традиций народного творчества в декоративно-прикладном искусстве.

Программу культурной стажировки обсудили в Национальном пресс-центре Беларуси. Стажеров ожидают мастер-классы и культурные диалоговые площадки в регионах Беларуси.

Гости посетят крупные производства страны, в том числе шоколадную фабрику "Коммунарка", а также отправятся по исторически важным местам, включая мемориальный комплекс "Хатынь". Также представители белорусской диаспоры встретятся с министром культуры Беларуси.

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