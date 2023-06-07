В Беларуси стартовала летняя детская оздоровительная компания

Чистый воздух, насыщенная культурная и развлекательная программа. В Беларуси стартовала летняя оздоровительная компания. В этом сезоне провести каникулы с пользой смогут 377 тысяч детей, в том числе 155 тысяч в лагерях с круглосуточным пребыванием. Профили и направленности учреждений самые разные - от спортивно-патриотических до лингвистических и творческих. Как провести летние каникулы с пользой - материал Юрия Карнеловича.

Сезон открыт! С календарным летом пришла пора и отдыха в загородных лагерях. Июньское солнце, свежий воздух, спортивные и творческие активности. В лесном массиве только Минской области - 26 здравниц радушно открыли двери первой смены. Более 60 тысяч ребят уже с путевками в активное и веселое лето.

Наиболее популярными считаются профильные лагеря. В Минской области будет организовано 280 таких лагерей. Это туристско-краеведческие, эколого-биологические, художественные, палаточные. Впервые работает республиканский военно-патриотический лагерь, в котором находится 450 кадетов и суворовцев со всей республики. Ирина Евсеева, начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

По-семейному уютный лагерь "Орленок" в Несвижском районе.Рассчитан он на 77 детей. По традиции каждая из четырех смен здесь - тематическая. Первая поможет узнать и открыть для себя Беларусь в новых ракурсах. Через бренды, аутентику, колорит.

Первой смене мы избрали такое гражданско-патриотическое направление - мы решили создать брендопазл. Условный, виртуальный. Дети постепенно будут овладевать знаниями о Родине, о знаковых явлениях. На территории Несвижского района масса знаковых для района и области предприятий. Городейский сахарный завод, хлебозавод, завод детского питания - и это все наше. Ирина Оскирко, директор оздоровительного лагеря "Орленок" Несвижского района

Без года 70 лет как оздоровительный лагерь "Орленок" в топе самых любимых мест для летнего отдыха детей и молодежи.

В "Космодроме" - четкое соблюдение тайминга: утренняя линейка, зарядка и презентация расписания на день. В детском оздоровительном лагере Щучинского района первая смена получила творческий старт. Тематика выбрана художественная, а значит, впереди арт-занятия, интерактивные конкурсы и викторины.

Воспитанники лагеря заняты на протяжении всего дня. Такой насыщенный тимбилдинг всем по душе. Многие школьники отдыхают здесь не первый год. Кирилл Артюх, к примеру, впервые побывал на "Космодроме" прошлым летом. Признается, вопроса, как провести каникулы - даже не возникало.

Ждал целый год. Вот в ночь с 3-го на 4-е раздумывал, как сюда заеду, как будет здесь весело. Здесь мне все очень нравится, питание все вкусно. Каждый день какие-то новые развлечения. Кирилл Артюх, воспитанник детского оздоровительного лагеря "Космодром"

Развлекательную программу для ребят педагоги готовили заранее. Предусмотрели все: кружки по рисованию, спортивные секции, занятия по танцам и даже пение.

Тесно сотрудничаем с различными организациями. Красный Крест проводит у нас мастер-классы. Приезжают к нам правоохранительные органы с показательными выступлениями. Приезжает к нам пожарная служба со своей техникой, со своими мастер-классами. Елизавета Мисевич, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря "Космодром"

Гостям в "Космодроме" всегда рады. Сегодня сотрудники Щучинского РОВД познакомили ребят со своей службой. Дети примеряли форму, посидели в служебном автомобиле, особый восторг вызвала работа кинологов.

Пока дети развлекаются, на кухне кипит работа. Целый штат поваров отвечает за вкусное и здоровое питание. Еду готовят сбалансированную, насыщенную витаминами. Кормят воспитанников пять раз в день.

Стараемся готовить вкусно, по-домашнему. Потому что у нас у каждого есть дети, внуки, поэтому хотим, чтобы все было хорошо, чтобы дети были довольные, чтобы были чистые тарелки, которые нас очень радуют. Ирина Семеняко, шеф-повар детского оздоровительного лагеря "Космодром"

В первую смену в лагере отдыхают 124 ребенка. Все путевки были забронированы еще за год. Приезжают дети не только из Щучинского района, но и со всей Гродненской области. В этом году несколько школьников приехали даже из Минска.

Детский оздоровительный лагерь "Космодром" - место уникальное. Расположен он в сосновом лесу на берегу озера. За сезон здесь отдыхают порядка 500 ребят.