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В Беларуси стартовала Масленая неделя
На гастрономическом же календаре белорусов - самая вкусная неделя. Масленица - главный ориентир того, что весна уже официально в строю, а гвоздь рациона на ближайшие 7 дней - горячие блины. Кульминация торжества весны - сжигание чучела зимы. От развязки сюжета отделяют 7 дней дегустаций, наполненных славянскими традициями. Узнаем, как ориентироваться не только в формах аппетитного праздника, но и в содержании.
Пшеничные, гречневые, ржаные на молоке, воде или кефире - выбрать классический рецепт или эксперимент с пылу с жару каждая хозяйка вольна до 17 марта включительно.
На масленичной кухне Беларусь рекордсменка. Наш гастрономический рекорд в цифрах - это 2-метровый аппетитный гигант. История гласит, что на приготовление мегаблина ушло 4 десятка яиц, 13 килограммов муки и литры молока. Повторять съедобный маневр самостоятельно не рекомендуется.
В расписании блинной недели ориентируемся по этимологии. Сегодня Масленый понедельник или "Встреча". Время пригласить дорогих сердцу гостей и протестировать первый блин. Вторник - "Заигрыш", символические смотрины. Среда - "Лакомка" или поход "К теще на блины", четверг - "Разгуляй", это уже экватор праздника со вкусом, пятница - "Тещины вечерки",суббота - "Золовкины посиделки", на десерт - "Прощеное воскресенье".
Как говорится, "не все коту Масленица". Следом, 18 марта,у представителей православной конфессии начинается Великий пост.
Церковное название Масленой недели - Сырная седмица. В этот период в рационе православных верующих уже отсутствует мясо. Переключаются на молочные продукты, рыбу, овощи.
Встречают народный праздник не только сытыми, но и под аккомпанемент городских гуляний. Ароматно обещает бытьв каждом районе белорусской столицы. Эпицентр празднований в Минске - Дворец спорта. Торжество вкуса принимают наши усадьбы и исторические комплексы. Реконструкцию народных обрядов 16 марта обещает и Музей народной архитектуры и быта. Чем не картина маслом?
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