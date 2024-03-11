В Беларуси стартовала Масленая неделя

На гастрономическом же календаре белорусов - самая вкусная неделя. Масленица - главный ориентир того, что весна уже официально в строю, а гвоздь рациона на ближайшие 7 дней - горячие блины. Кульминация торжества весны - сжигание чучела зимы. От развязки сюжета отделяют 7 дней дегустаций, наполненных славянскими традициями. Узнаем, как ориентироваться не только в формах аппетитного праздника, но и в содержании.

Пшеничные, гречневые, ржаные на молоке, воде или кефире - выбрать классический рецепт или эксперимент с пылу с жару каждая хозяйка вольна до 17 марта включительно.

На масленичной кухне Беларусь рекордсменка. Наш гастрономический рекорд в цифрах - это 2-метровый аппетитный гигант. История гласит, что на приготовление мегаблина ушло 4 десятка яиц, 13 килограммов муки и литры молока. Повторять съедобный маневр самостоятельно не рекомендуется.

В расписании блинной недели ориентируемся по этимологии. Сегодня Масленый понедельник или "Встреча". Время пригласить дорогих сердцу гостей и протестировать первый блин. Вторник - "Заигрыш", символические смотрины. Среда - "Лакомка" или поход "К теще на блины", четверг - "Разгуляй", это уже экватор праздника со вкусом, пятница - "Тещины вечерки",суббота - "Золовкины посиделки", на десерт - "Прощеное воскресенье".

Как говорится, "не все коту Масленица". Следом, 18 марта,у представителей православной конфессии начинается Великий пост.

Церковное название Масленой недели - Сырная седмица. В этот период в рационе православных верующих уже отсутствует мясо. Переключаются на молочные продукты, рыбу, овощи.