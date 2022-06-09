В Беларуси стартовала новая духовно-просветительская инициатива "На пути"

Консолидация церкви и государства в вопросе воспитания молодого поколения - на конкретном примере. На базе Колодищанской средней школы № 2 открылся духовно-просветительский центр, который объединил представителей власти, учреждения образования, православных приходов, родителей и детей. Инициатива масштабная, она охватывает все учреждения образования Минского района. Со стороны церкви к проекту присоединилось почти полусотни православных приходов. Про объединение - Наталья Бордиловская.

Духовно-просветительский центр "На пути"

Воспитать настоящего патриота, человека высокой духовности и добрых поступков - задача, которую в учреждениях государственной системы образования решают на уроках и внешкольных занятиях, а в православных приходах - на базе воскресных школ. Объединить усилия светской и церковной систем и соединить лучшие наработки в этом направлении - цель нового духовно-просветительского центра под символическим названием "На пути". То есть, на пути к любви, внутреннему росту, к самым наилучшим человеческим качествам - мальчиков и девочек Минского района сплотит общий масштабный проект. На него организаторы возлагают большие надежды.