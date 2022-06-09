3.71 BYN
В Беларуси стартовала новая духовно-просветительская инициатива "На пути"
Консолидация церкви и государства в вопросе воспитания молодого поколения - на конкретном примере. На базе Колодищанской средней школы № 2 открылся духовно-просветительский центр, который объединил представителей власти, учреждения образования, православных приходов, родителей и детей. Инициатива масштабная, она охватывает все учреждения образования Минского района. Со стороны церкви к проекту присоединилось почти полусотни православных приходов. Про объединение - Наталья Бордиловская.
Духовно-просветительский центр "На пути"
Воспитать настоящего патриота, человека высокой духовности и добрых поступков - задача, которую в учреждениях государственной системы образования решают на уроках и внешкольных занятиях, а в православных приходах - на базе воскресных школ. Объединить усилия светской и церковной систем и соединить лучшие наработки в этом направлении - цель нового духовно-просветительского центра под символическим названием "На пути". То есть, на пути к любви, внутреннему росту, к самым наилучшим человеческим качествам - мальчиков и девочек Минского района сплотит общий масштабный проект. На него организаторы возлагают большие надежды.
Сорок девять православных приходов действуют на территории Минского района. И много представителей церкви, например в Заславле, Мачулищах, Боровлянах уже имеют положительный и давний опыт отношений с образовательными учреждениями. Обобщить этот опыт, расширить его и присоединить к духовно-просветительским проектам большее количество детворы, учителей, родителей, священников - и есть цель новой инициативы.