В Беларуси стартовала общереспубликанская ярмарка вакансий для школьников и студентов

Более 2 тысяч нанимателей предлагают 24 тысячи вакансий на лето школьникам и студентам. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.

На этой неделе по стране стартовала общереспубликанская ярмарка вакансий. Руководители крупных предприятий и малого бизнеса (общепит, отели, санатории) готовы встречаться с молодежью в больших и малых городах.

График можно посмотреть на сайте министерства, там будет и вся база свободных мест для подработки на лето. При этом важно знать несколько правил: с какого возраста можно трудиться и сколько по времени.