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В Беларуси стартовала общереспубликанская ярмарка вакансий для школьников и студентов
Более 2 тысяч нанимателей предлагают 24 тысячи вакансий на лето школьникам и студентам. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.
На этой неделе по стране стартовала общереспубликанская ярмарка вакансий. Руководители крупных предприятий и малого бизнеса (общепит, отели, санатории) готовы встречаться с молодежью в больших и малых городах.
График можно посмотреть на сайте министерства, там будет и вся база свободных мест для подработки на лето. При этом важно знать несколько правил: с какого возраста можно трудиться и сколько по времени.
За два дня ярмарок уже 580 предприятий приняли в них участие и предоставили 5,5 тысячи рабочих мест на лето.
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