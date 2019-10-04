В Беларуси стартовала перепись населения

Это важнейшее мероприятие в жизни любого государства. Ведь по итогам мы сможем строить и корректировать планы на перспективу. Стационарные участки заработали по всей стране. Кроме того, заполнить анкеты можно онлайн в любом удобном месте и в любое время до 18 октября. И уже первый день переписи показал, что интерес и ответственность у белорусов большая - 70 тысяч посещений в секунду. Даже ресурс не выдерживал. Конечно, свою работу будут выполнять и переписчики.



Особенности их задач узнаем прямо сейчас у нашего корреспондента Виктории Антоненковой. Содержимое этого портфеля поможет разобраться в трех аспектах безопасности. Нашей с вами как респондентов, безопасности переписчиков, ведь многие из них это студенты. И третий аспект- это безопасность той информации, которую мы предоставляем.







Первое, на что должен обратить внимание человек, к которому пришли переписчики - удостоверение

Сравнить фамилии в нем и в паспорте. Также у переписчиков с собой будут фирменные сумки с вот таким логотипом и планшет. К слову, этот планшет обеспечивает и безопасность тех данных, которые мы передадим переписчику. Вся информация, которую о вас запишут, удаляется с носителя сразу же после завершения процедуры переписи. По зашифрованным каналам данные поступают в Белстат. Доступ к ним не имеет ни одна сторонняя компания или ведомство. Только для нужд статистиков



О безопасности самих переписчиков

У каждого из них на мобильном телефоне установлено приложение, позволяющее буквально в одно прикосновение моментально вызвать МЧС. Устройство, с которого поступил сигнал, отследят по GPS. В сумке остались сигнальный свисток, фонарик, блокнот и ручка. Адреса домов и квартир, жителей которых нужно переписать, загружены в планшет. По некоторым адресам переписчики будут ходить только в сопровождении участкового милиционера. Таким образом, и для переписчиков, и для респондентов основное правило одно - будьте внимательны. Более подробно расскажу сейчас.







Уважительное отношение, внимательность и четкие формулировки вопроса - правила проведения переписи Михаил освоил меньше чем за неделю. Позади теоретический экзамен, сейчас период отработки практических навыков. Волонтером студент 3-го курса БНТУ уже работал на II Европейских играх. А потому участие в значимых для государства событиях для него не в новинку. Свою работу Михаил, как и еще 12 с половиной тысяч его коллег-переписчиков, начнет 21 октября.



За 10 последних дней переписи каждый волонтер должен опросить около 700 человек

Ускорить процедуру переписи поможет планшет. Его программное обеспечение разработали белорусские специалисты. Компания на рынке больше 10 лет. Работает с государственными проектами, финансовым сектором и технологиями больших данных. Все возникающие в ходе переписи вопросы помогут решить специалисты кол-центра и органов государственной статистики. Единый номер начал работать еще несколько дней назад. До старта переписи чаще всего спрашивали об адресах стационарных участков.Сегодня одним из главных вопросов стала работа сайта. В первый день участие в интернет-переписи приняли около 100 тысяч сознательных белорусов.



Этап интернет-переписи продлится до 18 октября