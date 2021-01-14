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В Беларуси стартовала совместная подготовка родов войск и специальных войск ВВС и ПВО
Военные отрабатывают вопросы применения новых образцов вооружения, техники в условиях радиоэлектронных помех. Для этого создана сложная воздушная обстановка с помощью реальной авиации.
Работа ведется с пяти аэродромов
Кроме авиации, задействованы зенитно-ракетные комплексы, подразделения РЭБ. Особенности совместной подготовки - работа по маловысотным и малоскоростным целям - это беспилотники и шары-зонды. Отмечается, что все условия, которые ставятся перед военными, взяты из современных конфликтов в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отвечают на актуальные вызовы.
Игорь Голуб, командующий ВВС и ПВО ВС Беларуси:
"В этом году мы планируем, что получим на вооружение новые РЛС"Противник", мы планируем получить новую РЛС "Восток". Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, вторую партию истребителей Су-30. Продолжаем работу по дальнейшему перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые станции и комплексы С-400".
Опыт, полученный личным составом, будет использован во время совместного с Россией учения "Запад-2021". Сегодня и завтра будет организовано движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач и обратно в пункты постоянной дислокации.
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