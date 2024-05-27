В Беларуси стартовала вступительная кампания - рассказали о датах проведения ЦТ и ЦЭ, резервных днях и получении результатов

В Беларуси стартовала масштабная вступительная кампания. В этом учебном году впервые централизованный экзамен и ЦТ проходят в единые сроки для выпускников 2024 года, выпускников прошлых лет и колледжей. Для проведения испытаний организовано 144 пункта, в том числе 40 в вузах. Каждый участник должен иметь при себе паспорт, пропуск и ручку с чернилами черного цвета. Подробности в сюжете Сергея Ладысева.

Как и в 2023 году, выпускники централизованно в сопровождении педагогов прибывают в пункты сдачи централизованного экзамена ровно за полчаса, то есть в 10:30. Явиться заранее нужно и участникам централизованного тестирования. Главное при себе иметь паспорт, пропуск, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета.

Что касается самих заданий, это полностью школьная программа, поэтому сложностей возникнуть не должно. Еще до начало испытания школьники признались, что волнуются, но настрой боевой. Только в БГПУ 27 мая экзамен сдавали почти 2 тыс. школьников. Это выпускники 37 учреждений образования Московского района.

Накануне зимой достаточно успешно прошла репетиция централизованного экзамена. Были отдельные мелкие вопросы рабочего порядка, которые на этапе подготовки к ЦЭ были решены. Ольга Смирнова, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома

Начало вступительной кампании прошло и в регионах. К примеру, в Гомельской области для участия в ЦЭ зарегистрировались более 8 тыс. 11-классников. В регионе абитуриентов приняли 26 пунктов на базе вузов, учреждений среднего специального и общего среднего образования. Жителей небольших населенных пунктов централизованно доставляли школьными автобусами от сельских учреждений образования.

А в Могилевской области для участия в испытаниях зарегистрировались более 6 тыс. 11-классников. В регионе организовано 24 пункта для проведения экзаменов. Одной из локаций сдачи ЦЭ и ЦТ стал Могилевский госуниверситет имени Кулешова. Там знания проверяли свыше полутысячи 11-классников.

Требования к организации проведения испытаний остались те же. В январе мы отработали все эти моменты на репетиции ЦЭ, поэтому сегодня все проходит в спокойной атмосфере. Игорь Лошкевич, первый замначальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома

Соединить тестирование и экзамен - новшество этого года. Форма удобная, к тому же быстрее узнаешь результаты. Задания будущих студентов удивить не должны - это полностью школьная программа. Не менялась и система подсчета баллов. Еще до началаиспытания школьников переполняли эмоции.

"Немного нервничаю, но я готовлюсь уже второй год, поэтому думаю, что все будет хорошо. Рассчитываю на результат 90 и выше, но постараюсь набрать максимум", - рассказал 11-классник.

Что точно не меняется, так это контроль за ходом вступительной кампании. Вице-премьер следит лично. Заверил, что для комфортной сдачи испытаний созданы все необходимые условия.

По централизованному экзамену настроены очень решительно. Настроение у ребят позитивное. Созданы все условия для комфортного проведения ЦЭ. В аудиториях есть питьевая вода, помещения проветриваются. На пунктах организовано оказание своевременной медицинской помощи. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Во время ЦЭ и ЦТ существует ряд правил, которые необходимо соблюдать. Кроме обязательного наличия при себе удостоверения личности и своевременного прибытия в аудиторию, есть ряд запретов.

Сдавая ЦЭ или ЦТ, выпускник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, пропуск и ручку с черными чернилами. Никаких телефонов и других средств связи, шпаргалок быть не должно. Андрей Лобович, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси

"27 мая ЦЭ сдали более 55 тыс. выпускников 11 классов. 151 учащийся не явился, это менее чем 0,3 % от общего количества. Эта цифра существенно ниже, чем в прошлом году. Можно сказать, что явка крайне высокая. Мы проанализировали причины, по которым выпускники не явились. Это либо по причине болезни, либо участие в международных соревнованиях и конкурсах", - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Если участник не явился на ЦЭ или ЦТ по уважительной причине, то он сможет сдать их в резервные дни. В 2024 году это 19, 21 и 23 июня.