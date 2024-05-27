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В Беларуси стартовала вступительная кампания - рассказали о датах проведения ЦТ и ЦЭ, резервных днях и получении результатов
В Беларуси стартовала масштабная вступительная кампания. В этом учебном году впервые централизованный экзамен и ЦТ проходят в единые сроки для выпускников 2024 года, выпускников прошлых лет и колледжей. Для проведения испытаний организовано 144 пункта, в том числе 40 в вузах. Каждый участник должен иметь при себе паспорт, пропуск и ручку с чернилами черного цвета. Подробности в сюжете Сергея Ладысева.
Как и в 2023 году, выпускники централизованно в сопровождении педагогов прибывают в пункты сдачи централизованного экзамена ровно за полчаса, то есть в 10:30. Явиться заранее нужно и участникам централизованного тестирования. Главное при себе иметь паспорт, пропуск, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета.
Что касается самих заданий, это полностью школьная программа, поэтому сложностей возникнуть не должно. Еще до начало испытания школьники признались, что волнуются, но настрой боевой. Только в БГПУ 27 мая экзамен сдавали почти 2 тыс. школьников. Это выпускники 37 учреждений образования Московского района.
Накануне зимой достаточно успешно прошла репетиция централизованного экзамена. Были отдельные мелкие вопросы рабочего порядка, которые на этапе подготовки к ЦЭ были решены.
Начало вступительной кампании прошло и в регионах. К примеру, в Гомельской области для участия в ЦЭ зарегистрировались более 8 тыс. 11-классников. В регионе абитуриентов приняли 26 пунктов на базе вузов, учреждений среднего специального и общего среднего образования. Жителей небольших населенных пунктов централизованно доставляли школьными автобусами от сельских учреждений образования.
А в Могилевской области для участия в испытаниях зарегистрировались более 6 тыс. 11-классников. В регионе организовано 24 пункта для проведения экзаменов. Одной из локаций сдачи ЦЭ и ЦТ стал Могилевский госуниверситет имени Кулешова. Там знания проверяли свыше полутысячи 11-классников.
Требования к организации проведения испытаний остались те же. В январе мы отработали все эти моменты на репетиции ЦЭ, поэтому сегодня все проходит в спокойной атмосфере.
Соединить тестирование и экзамен - новшество этого года. Форма удобная, к тому же быстрее узнаешь результаты. Задания будущих студентов удивить не должны - это полностью школьная программа. Не менялась и система подсчета баллов. Еще до началаиспытания школьников переполняли эмоции.
"Немного нервничаю, но я готовлюсь уже второй год, поэтому думаю, что все будет хорошо. Рассчитываю на результат 90 и выше, но постараюсь набрать максимум", - рассказал 11-классник.
Что точно не меняется, так это контроль за ходом вступительной кампании. Вице-премьер следит лично. Заверил, что для комфортной сдачи испытаний созданы все необходимые условия.
По централизованному экзамену настроены очень решительно. Настроение у ребят позитивное. Созданы все условия для комфортного проведения ЦЭ. В аудиториях есть питьевая вода, помещения проветриваются. На пунктах организовано оказание своевременной медицинской помощи.
Во время ЦЭ и ЦТ существует ряд правил, которые необходимо соблюдать. Кроме обязательного наличия при себе удостоверения личности и своевременного прибытия в аудиторию, есть ряд запретов.
Сдавая ЦЭ или ЦТ, выпускник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, пропуск и ручку с черными чернилами. Никаких телефонов и других средств связи, шпаргалок быть не должно.
"27 мая ЦЭ сдали более 55 тыс. выпускников 11 классов. 151 учащийся не явился, это менее чем 0,3 % от общего количества. Эта цифра существенно ниже, чем в прошлом году. Можно сказать, что явка крайне высокая. Мы проанализировали причины, по которым выпускники не явились. Это либо по причине болезни, либо участие в международных соревнованиях и конкурсах", - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Если участник не явился на ЦЭ или ЦТ по уважительной причине, то он сможет сдать их в резервные дни. В 2024 году это 19, 21 и 23 июня.
Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней. Аттестаты с сертификатами централизованного экзамена 11-классники получат на выпускном вечере 14 июня. Результаты ЦТ придут только в течение двух недель. Сам сертификат централизованного тестирования абитуриенту нужно будет забрать в пункте, в котором проходило испытание.
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