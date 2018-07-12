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В Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы
Важный день для абитуриентов! Сегодня в Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы! Только в Белорусский государственный технологический университет на первый курс в этом году планируют принять 1052 студента. Первых абитуриентов встречали с подарками. На это время документы на технологические специальности подали более 250 человек. Определиться с будущими профессиями многим помогли дни открытых дверей в вузе. В технологическом университете приглашали школьников и на защиту дипломов.
Документы на бюджетную форму обучения будут принимать до вторника - 17 июля. На платную - до 2 августа. Ежедневно приемные комиссии в университетах будут работать с 9 утра до 6 вечера.
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