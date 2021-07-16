В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ-2021

С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования. Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.

При себе необходимо иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и дополнительно с этого года аттестат или диплом. Те абитуриенты, которые не сдали ЦТ в основной период по уважительной причине (таких 927 человек), смогут сделать это в резервные дни. Им сертификаты будут выдавать с 23 июля. Всего на ЦТ в этом году были зарегистрированы более 62 тысяч человек.

С 20 июля начнется прием документов в вузы

Экзаменационный этап позади. Всего испытания прошли более 50 тысяч абитуриентов. О счастливых обладателях максимально возможных баллов и нововведениях вступительной кампании этого года материал Дарьи Рачко.

Чтобы получить сертификат ЦТ, при себе нужно иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и дополнительно аттестат или диплом. Такие изменения во вступительной кампании в этом году. Всего же испытания прошли более 50 тысяч абитуриентов. Самым популярным предметом среди будущих студентов традиционно был русский язык. Его сдали около 49 тысяч поступающих. И рекордно маленькое количество собрала география.

В самих пунктах выдачи сертификатов все согласно эпидобстановке: маски, антисептики. Обязательна и социальная дистанция - свою очередь абитуриенты ждут на улице.

Забрала свои максимальные результаты и Полина Костюкович. Девушка набрала 100 баллов по русскому и физике и 98 по математике. И это рекордный результат в стране. В том, что сможет набрать абсолютные баллы, не сомневалась. Два года с репетирами и, конечно, самодисциплина. В последние дни усиленная подготовка. В планах - стать студенткой Белорусского госуниверситета.













Со сложной задачей на отлично справились 377 абитуриентов. 24 из них набрали заветные 100 баллов дважды.Причем самым счастливым предметом для них оказались именно иностранные языки. Максимальный балл у 88-ми абитуриентов. В лидерах этого года биология, русский язык и физика. Заветные 100 баллов в сертификатах по этим предметам увидят в общей сложности две сотни ребят. Наиболее точно проверить знания будущих студентов помогли и нововведения в тестах.

C 20 июля начнется прием документов в вузы

Уже с 20 июля начнется прием документов в вузы. Будущих студентов примут 50 учреждений высшего образования. С 27-го для некоторых специальностей стартуют внутренние экзамены. Результаты зачисления на бюджетную форму обучения в большинстве вузов будут известны абитуриентам не позднее 5 августа, на платную - 11 августа.