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В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ. В какое время и где можно забрать, а также какие документы при себе иметь?

Аттестат, документ, удостоверяющий личность и пропуск с отметкой "Тестирование прошел" должен предъявить абитуриент, чтобы получить сертификат Централизованного тестирования. В стране стартовала их выдача. В БГУ забрать их можно сегодня и завтра с 9:00 до 17:00. И с 17 июля и по 10 августа до 18:00. Время в каждом пункте тестирования необходимо уточнять. Сертификаты находятся в том же учебном заведении, где писали ЦТ в основные дни. Тем, кто проходил испытание в резервные, документ начнут выдавать с 20 июля.

В понедельник, 17-го июля, мы начинаем принимать документы на первую ступень высшего образования. На бюджетные формы образования до 25 июля, после этого, с 26 июля по 2 августа будут идти внутренние вступительные испытания, и уже по 4 августа будут проводиться зачисления на бюджетную форму обучения. Соответственно, по 9 августа будут еще приниматься документы на платную форму.
Константин Козодаев, проректор БГУ

Подача документов в вузы стартует по всей стране с 17 июля. В этом году статус "студент" обретут свыше 52 тыс. человек.

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