В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ. В какое время и где можно забрать, а также какие документы при себе иметь?

В понедельник, 17-го июля, мы начинаем принимать документы на первую ступень высшего образования. На бюджетные формы образования до 25 июля, после этого, с 26 июля по 2 августа будут идти внутренние вступительные испытания, и уже по 4 августа будут проводиться зачисления на бюджетную форму обучения. Соответственно, по 9 августа будут еще приниматься документы на платную форму.

Константин Козодаев, проректор БГУ