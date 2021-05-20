В Беларуси стартовали съемки драмы "Лето 41-го года"

На аэродроме Липки приступили к съемкам военной драмы "Лето 41-го года". Ближе к полуночи снимали предфинальный эпизод,где именно летчики спасут главного героя-партизана казахского происхождения. Сама полнометражная лента (ее сценарий, воплощение и продюсирование)из Казахстана. За техническим оснащением, большей частью актерской группы и локациями обратились к "Беларусьфильму".В 90 минутах расскажут реальную историю геолога Ади Шарипова (в будущем министра просвещения и писателя восточной страны). Казах был более 28 месяцев партизаном в белорусских лесах в годы войны. Неприукрашенная жизнь в подполье без громких спецэффектов. Создатели фильма вдохновлялись и ориентируются на легендарные "Иди и смотри" и "Восхождение".