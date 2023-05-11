В Беларуси стартовали учебные сборы территориальных войск

В Беларуси начались учебные сборы с военнообязанными, которые входят в состав территориальной обороны. Сборы продлятся по 2 июня и в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил пройдут в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска. В одной из воинских частей уже стартовал прием военнообязанных. В ходе сборов должностными лицами исполкомов и администрации будет отработан комплекс мероприятий, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач теробороны.