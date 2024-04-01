В Беларуси стартовали выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества

Делегат ВНС должен обладать высоким уровнем образования, жизненным опытом, профессионализмом. Если мы говорим о молодежи, где-то профессионализма может быть еще недостаточно, может быть, жизненного опыта недостаточно. Все это можно компенсировать идеями, энтузиазмом, инициативностью. Как у нас интересно получилось: представители гражданского общества БРСМ, и ветераны, казалось бы, две абсолютно разные организации по составу, и каждый от себя что-то даст ВНС.

Алексей Котенев, замдиректора КУП "Минские городские общежития"