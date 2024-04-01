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В Беларуси стартовали выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества
В Беларуси стартовали выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества. Первыми свой пул среди организаций и объединений сформировал Белорусский союз женщин 80 человек из разных областей и столицы. С 12 марта шло активное обсуждение и выдвижение структурами гражданского общества и местными советами депутатов кандидатов. Окончательно определиться с выбором предстоит до 10 апреля. С подробностями - Елизавета Синяк.
Сергей Чертков - кандидат в делегаты ВНС. Сам из династии машиностроителей. Возглавляет один из промышленных гигантов страны - "Могилевлифтмаш". Векторы развития для экономики, определенные на предыдущем Всебелорусском народном собрании, оказались верными.
У нас полный цикл. И литейное производство, и производство электродвигателей свое. В составе холдинга мы делаем электронику - станцию управления. В этом плане мы полностью технологически независимы. Все положительные тенденции нашего развития надо закрепить, сохранить и продолжить в ближайшие годы.
А ведь сохранить и продолжить положительные тенденции развития Беларуси - одна из задач ВНС. Из 1200 человек треть делегатов - гражданское общество. Это члены нескольких общественных организаций: "Белой Руси", БРСМ, Федерации профсоюзов, Белорусское объединения ветеранов, а также Союз женщин. Они же сегодня первыми определили свой пул делегатов, Это женщины, награжденные госнаградами, почетными грамотами Совета Министров и Национального собрания, а также те, кто в различные годы являлись лауреатами и победителями республиканского конкурса "Женщина года".
Женщины абсолютно разные, но каждая женщина известна в своей отрасли, а многие известны и всей стране. Некоторые известны стране. Это женщины, которые любят свою страну и людей, с которыми они вместе работают и готовы защищать их интересы в случае необходимости. Это женщины, которые живут государственными интересами. Они понимают, что сегодня в государстве важно созидать!
Первое заседание ВНС уже совсем скоро, и повестка не секрет: Концепция национальной безопасности и Военная доктрина - это наиважнейшие документы. Будем работать!
От ветеранов и молодежи в ВНС пойдет по 80 делегатов. Они как представители гражданского общества имеют свой особый взгляд на настоящее и будущее страны.
Делегат ВНС должен обладать высоким уровнем образования, жизненным опытом, профессионализмом. Если мы говорим о молодежи, где-то профессионализма может быть еще недостаточно, может быть, жизненного опыта недостаточно. Все это можно компенсировать идеями, энтузиазмом, инициативностью. Как у нас интересно получилось: представители гражданского общества БРСМ, и ветераны, казалось бы, две абсолютно разные организации по составу, и каждый от себя что-то даст ВНС.
Действительно "народное" собрание и не только по возрастным критериям. Выдвигали людей не только из столицы и областных центров, многие кандидатуры из глубинки, районных центров и агрогородков. Федерация профсоюзов с кандидатами уже определилась.
Мы очень большая организация, разветвленная. Мы объединяем 15 республиканских отраслевых профсоюзов, 24 тыс. первичных профсоюзных организаций, областные, районные объединения профсоюзов. Нам бы хотелось, чтобы на ВНС был представлен весь срез профсоюзных работников и активистов. Те люди, которые разбираются в социально-экономическом развитии страны, которые потом в трудовых коллективах смогут рассказывать о деятельности ВНС. Окончательно решения об избрании делегатов на ВНС от профсоюзов примем 5 апреля на нашем внеочередном съезде Федерации профсоюзов Беларуси.
Принцип формирования ВНС определен соответствующим законодательством: с измененной Конституцией и внесенными дополнениями, в том числе законом о Всебелорусском народном собрании. Тот большой избирательный цикл, который мы запустили с ЕДГ, завершится открытием ВНС.
Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания гражданского общества состоятся до 9 апреля, от местных советов депутатов - до 10 апреля.
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