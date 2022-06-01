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В Беларуси стартовали выпускные экзамены

Лето для этих старшеклассников началось с выпускных экзаменов. Первыми эстафету принимали сегодня 11-е классы. Им необходимо сдать испытания по четырем предметам: два письменных - русский либо белорусской язык на выбор, математика и два устных - история Беларуси и иностранный. А вот 9-классникам - три обязательных письменных экзамена: диктант по белорусскому и русскому языку и контрольная по математике. Испытания начинаются с 9:00.

Тексты и номера контрольных работ по математике объявили в прямом эфире на телеканале "Беларусь 1", также разместили на портале Министерства образования.

Испытания в Беларуси продлятся по 9 июня. Затем выпускники получат свои аттестаты и уже после проверят свои знания на централизованном тестировании.

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