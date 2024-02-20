В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов. Что рассказали первые избиратели

20 февраля в Беларуси стартовал важный этап электоральной кампании. По 24 февраля включительно можно отдать свой голос за кандидата досрочно. Белорусы выбирают депутатов в Палату представителей и в местные советы депутатов. Участки открылись ровно в полдень. Владислав Бондарь поговорил с белорусами на избирательных участках.

Марафон, к которому в стране готовились серьезно: подготовки комиссий, аккредитация наблюдателей, меры безопасности. И вот в Беларуси открылись участки для голосования. Если все еще не знаете, где ваш, то напомним, как найти свой избирательный участок.

Здесь вам в помощь официальный сайт Центризбиркома, где вполне себе простой интерфейс. Вводим город, адрес проживания. И получаем данные о местонахождении участка, контактный телефон и время работы. Оно, кстати, у всех одинаковое: с 12:00 до 19:00 без перерыва.





Нет времени для пауз и в плотном графике футбольного клуба "Динамо-Брест". Сейчас у них проходят тренировки, впереди матчи. Потому в первый же день они пришли на участок смешанной командой.

Выбрали этот единственный день, чтобы потом у нас была возможность продлить тренировочный процесс. И сегодня мы решили это сделать совместно: мужской и женской командами. Голосование - наш гражданский долг, про который должны помнить все. Ирина Катроша, игрок ФК "Динамо-Брест"

Как голос с возрастом прибавляет в весе, на себе прочувствовал Артур Беть, будущий педагог дошкольного образования. Будет работать с малышами, а сегодня делает свои первые шаги на избирательный участок.

"Для меня это очень значимый и ответственный день, потому что я впервые голосую. Мониторил кандидатов, выбирал по личностным качествам, также по достижениям, наблюдал за тем или иным кандидатом", - поделился студент БГПУ имени М. Танка Артур Беть.

С вовлечением молодых в политическую жизнь продолжает помогать и "Зачетный разговор". Студентам рассказывают о новшествах электоральной кампании и подчеркивают, почему это не просто право, а долг.

Важно быть активными, понимать, как сегодняшний выбор повлияет на твою судьбу, на судьбу нашего государства. Сегодня выборы - это приоритет. Мы должны обеспечить хорошую явку. Мы должны действительно показать всему миру, что Беларусь активная, что мы действительно в это непростое время мобилизованы и готовы со своим лидером - Президентом Республики Беларусь - работать на государственный интерес. Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда

Какими должны быть депутаты? Те, кто будет писать наши законы, помогать в решении проблем. Здесь выбор за каждым избирателем свой, будь это простой работник или политик. Вице-премьер Леонид Заяц также голосуют досрочно в первый же день.

"Я хотел бы видеть в депутатском корпусе людей, которые отданы своей стране, которые будут жить интересами нашего общества, интересами людей, будут способствовать тому, чтобы наше общество консолидировалось", - поделился заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.