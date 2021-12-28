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В Беларуси стартовало обсуждение поправок в Конституцию

Сохраняя лучшее и актуализируя в соответствии с новыми глобальными вызовами. Стартовало обсуждение поправок в Основной закон страны. Изменения действительно масштабные и затрагивают все сферы общественной и политической жизни белорусов. При этом наша страна остается социальным государством. Такая внутренняя политика имеет большой отклик у населения. Во время масштабного социологического исследования более 70 процентов опрошенных назвали поддержку многодетных семей и жилищную политику наиболее значимыми инициативами Президента.

Подобный ориентир на сохранение социального государства заложен в очень сложных внешних условиях. Мы видим, под каким давлением находится наша экономика. Несмотря на это, проект Конституции, который вынесен на всенародное обсуждение, предполагает сохранение и даже развитие тех гарантий, которые будут определены для ряда категорий наших граждан. Это и образование, и здравоохранение, и гарантии, к примеру, для инвалидов. Это отдельная часть, которая появляется непосредственно в проекте Основного закона. Это очень важно. Беларусь остается социально ориентированным государством.
Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси
Социально ориентированная экономика, социально ориентированное государство - это в первую очередь забота каждого о каждом. Забота общества о каждом белорусе, и это является внутренним запросом нашего общества. Мы не можем отойти от него, это наша модель, которая сложилась исторически, и предать ее ради каких-то либеральных ценностей мы не можем.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси

Каждый желающий может ознакомиться с будущими изменениями и высказать свое мнение. Предложения граждан будут принимать во всех государственных органах страны. Прочесть проект изменений и дополнений Конституции Беларуси можно на Национальном правовом интернет-портале pravo.by. Анализ общественного мнения в режиме реального времени будет происходить в Национальном центре правовой информации, который по итогам подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде.

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