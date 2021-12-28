В Беларуси стартовало обсуждение поправок в Конституцию

Подобный ориентир на сохранение социального государства заложен в очень сложных внешних условиях. Мы видим, под каким давлением находится наша экономика. Несмотря на это, проект Конституции, который вынесен на всенародное обсуждение, предполагает сохранение и даже развитие тех гарантий, которые будут определены для ряда категорий наших граждан. Это и образование, и здравоохранение, и гарантии, к примеру, для инвалидов. Это отдельная часть, которая появляется непосредственно в проекте Основного закона. Это очень важно. Беларусь остается социально ориентированным государством.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси