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В Беларуси стартовало первое централизованное тестирование

Час назад в Беларуси стартовало первое централизованное тестирование. Сегодня в 11 утра почти 25 000 абитуриентов сели за парты, чтобы сдать белорусский язык. Длиться экзамен 1 час 20 минут. В этом году, чтобы продолжить участие во вступительной гонке, русский или белорусский надо сдать не меньше чем на 10 баллов. Для специальностей филологического профиля порог 25 баллов.

Следующее ЦТ - по русскому языку - пройдет в этот четверг, 14 июня.

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