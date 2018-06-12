Час назад в Беларуси стартовало первое централизованное тестирование. Сегодня в 11 утра почти 25 000 абитуриентов сели за парты, чтобы сдать белорусский язык. Длиться экзамен 1 час 20 минут. В этом году, чтобы продолжить участие во вступительной гонке, русский или белорусский надо сдать не меньше чем на 10 баллов. Для специальностей филологического профиля порог 25 баллов.