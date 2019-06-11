В Беларуси стартовало централизованное тестирование

Первый предмет - белорусский язык. В Гродненской области в аудитории пришли 1846 человек, из них 736 - в областном центре. Абитуриентов также ждали в Лиде и Волковыске. Бланки с заданием они получили ровно в 11:00. На экзамене при себе можно было иметь только зарегистрированный пропуск на ЦТ, паспорт и ручку. Мобильные телефоны категорически запрещены.

