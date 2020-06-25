В Беларуси стартовало ЦТ-2020

Сегодня стартует централизованное тестирование. Первым абитуриенты по традиции будут сдавать белорусский язык. Экзамен начнется в 11 часов. Всего на ЦТ зарегистрированы более 64 000 человек. Для проведения вступительной кампании подготовлено 41 учебное заведение. Будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Отметим, пороговые значения отметок по дисциплинам в этом году остались без изменения.



Следующее испытание - экзамен по русскому языку. Его будут сдавать два дня - 26 и 27 июня. Основной этап ЦТ завершится 16 июля написанием теста по всемирной истории.



