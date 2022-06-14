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В Беларуси стартовало ЦТ - первый тест - традиционно белорусский язык
Свой первый тест сегодня написали абитуриенты - традиционно это белорусский язык. На испытание зарегистрировались более 18 тысяч человек. Всего же в этом году свои знания проверят более 61-й тысячи поступающих. О старте вступительной кампании расскажет Юлия Хмель.
Один из четырех пунктов тестирования в Витебской области - Полоцкий государственный университет. У главного корпуса абитуриенты стали собираться за два часа до старта ЦТ. Первым по традиции сдают белорусский язык. Подружки и одноклассницы Эльвира Радевич и Виктория Карсюкевич - выпусницы Ахремовской школы Браславского района. Мечтают стать студентами Витебского госуниверситета имени Машерова. Выбрали логопедию. Дело за малым - успешно сдать тестирование.
Многие абитуриенты пришли не одни. Самые главные болельщики - это родители. Выпускница второй школы Верхнедвинска на первое испытание приехала с мамой.
Время проверить свои знания
А это уже Белорусский государственный медуниверситет. Здесь сдают белорусский почти 300 абитуриентов. Кто-то не может совладать с волнением, а кто-то, наоборот, пришел с уверенностью.
На часах 10:00 - тот самый момент, когда весь материал достают из сейфа. Бланки с вопросами никто не видит. Конверты вскрывают лишь в аудиториях - на глазах у абитуриентов.
Тестирование по традиции началось в 11 часов. Допуск в аудитории строго по паспорту и пропуску, при себе ручка. Телефоны под запретом. Этапы вступительной кампании мониторят работники Комитета госконтроля - всего по стране больше 200 специалистов.
Для проведения вступительной кампании в стране подготовлено 41 учебное заведение. Каждый пункт ЦТ представители комиссии обязательно проверяют за день до экзамена, учитываются все нюансы - план рассадки, готовность аудиторий, медпункта, мест для хранения личных вещей. Обращают внимание даже на мелочи, например, часы в аудитории, должны быть хорошо видны всем абитуриентам.
Основной этап ЦТ продлится до 6 июля. Он завершится написанием теста по всемирной истории. Те абитуриенты, которые не смогут пройти испытание по уважительным причинам, смогут сделать это в резервные дни - 12, 14 и 16 июля.
На подходе экзамен по русскому языку. Он самый популярный среди поступающих: на тестирование зарегистрировались более 50 тысяч абитуриентов. Чтобы избежать скопления людей в аудиториях, испытание будет проводиться два дня - 16 и 17 июня.
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