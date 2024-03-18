В Беларуси стартует Неделя финансовой грамотности детей и молодежи, какие вопросы будут освещены в ходе мероприятия

Неделя финансовой грамотности стартует сегодня в Беларуси. Основной темой этого года станет качество организации системы личных финансов. Как вести учет доходов и расходов, составить собственный финансовый план, сформировать резерв и грамотно использовать заемные средства - эти и другие вопросы будут освещены в ходе мероприятий.



По сложившейся традиции, церемония открытия пройдет на площадке валютно-фондовой биржи символическим ударом биржевого колокола. В течение недели банки, лизинговые организации, страховые компании откроют свои двери для молодых людей и расскажут об особенностях своей работы, проведут онлайн- и офлайн-мероприятия.