В Беларуси стартует "Неделя леса". Стать участником акции может каждый

Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, парламентарии. В этом году "Неделю леса" приурочили к Году народного единства. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

