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В Беларуси стартует "Неделя леса". Стать участником акции может каждый
Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, парламентарии. В этом году "Неделю леса" приурочили к Году народного единства. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.
Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество
Там обеспечат волонтеров всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.
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