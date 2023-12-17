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В Беларуси стартует новый этап электоральной кампании!

Сегодня начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Оно продлится почти месяц - до 15 января. Согласно закону, выдвигать претендентов на депутатское кресло смогут политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей. Отдать их могут только люди, проживающие на территории избирательного округа, по которому выдвигается претендент на депутатский мандат. Минимум, который должен собрать кандидат в депутаты Палаты представителей, - тысяча подписей. Для тех, кто выдвигается в местные Советы, установлен однопроцентный порог от числа избирателей, проживающих в том или ином округе. Конкретные цифры определяют территориальные избирательные комиссии.

Собирать подписи в поддержку кандидата в депутаты можно путем поквартирного обхода и пикетирования в незапрещенных местах. Они определены местными органами власти. Напомним, выбирать депутатов всех уровней Беларусь будет 25 февраля.

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