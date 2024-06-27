В Беларуси стартует прием документов в вузы для целевиков

В Беларуси стартует прием документов в вузы. Первыми на очереди абитуриенты-целевики. Формат поступления не изменился. В этом году для них выделили более 5600 мест, что на тысячу больше, чем в прошлом. Все это - заявки от организаций и предприятий, где целевики будут работать 5 лет после окончания учебы. Большинство ребят выбирают медицинские, педагогические и аграрные специальности. Об особенностях поступления на целевое обучение рассказал Сергей Ладысев.

Уже сегодня все вузы Беларуси откроют свои двери для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки. Для них в этом году выделено более 5 тысяч мест. В основном это медицинские, аграрные, педагогические специальности. В нынешней вступительной кампании есть и нововведения. К примеру, с этого года для целевиков введен нижний порог среднего балла аттестата - то есть не ниже 7.



С 4 по 10 июля у целевиков пройдут вступительные испытания - как устные, так и практические (в зависимости от профиля обучения). Кроме предоставления аттестата и сдачи экзамена, для поступления по целевому направлению абитуриенту требуется выполнить дополнительное условие.



Обязательным условием поступления на условиях целевой подготовки является необходимость заключения договора о целевой подготовке с организацией-заказчиком. Перечень предприятий и количество мест, выделенных в этом году для поступления целевиков, размещены в информационных источниках учреждения высшего образования, на сайте Минобразования. У нас разработаны интерактивные карты, на которых любой абитуриент может с учетом своих предпочтений, своих интересов выбрать как предприятие, как специальность, так и учреждение образования, которое принимает абитуриентов на условиях целевой подготовки. Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси



Еще одна особенность этой вступительной кампании - обязательное обеспечение конкурса по всем специальностям для заказчиков кадров. Это значит, что если организация заказала 10 мест, то на испытание должно прийти не менее 11 человек.



Все нововведения не затронут абитуриентов, которые поступают на специальности, востребованные экономикой. Это "таможенное дело", "электроэнергетика и электротехника", "дошкольное и начальное образование", "сельское хозяйство", "охрана труда". Для них по-прежнему сохраняется поступление по общему среднему баллу аттестата и результатам вступительных экзаменов.

Имена счастливчиков, которые уже с нового учебного года будут учиться на условиях целевой подготовки, назовут 12 июля. Если абитуриент не прошел конкурс, то расстраиваться ни в коем случае не надо. У таких ребят есть шанс поступить в вуз и поучаствовать в общем конкурсе. Главное при себе иметь аттестат, два сертификата по ЦЭ и один по ЦТ.