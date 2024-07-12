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В Беларуси стартует прием документов в вузы: количество бюджетных мест выросло более чем на 3 тыс.
Вступительная кампания в Беларуси на финишной прямой. Сегодня начинается прием документов в вузы.
Подача на большинство специальностей пройдет до 17 июля, речь идет о местах на бюджетной форме обучения. Затем с 18 по 25 июля состоятся внутренние экзамены. Что касается приема документов от абитуриентов на платную форму, то он продлится до 1 августа.
При этом для специальностей силового блока и специальностей сельскохозяйственной направленности периоды подачи документов и сдачи экзаменов могут несколько отличаться. Например, выпускники педагогических, спортивно-педагогических классов, а также Национального детского технопарка подают документы на бюджет по 14 июля. К слову, у абитуриентов есть возможность отслеживать прием документов онлайн. Напомним, подача документов в разные вузы и по разным конкурсам исключена.
К слову, количество бюджетных мест в вузах в этом году выросло более чем на 3 тыс. Это касается педагогических, медицинских, инженерных специальностей. Всего учреждения высшего образования страны примут почти 51 тыс. абитуриентов. Напомним, те, кто еще не определился с вузом и специальностью, могут воспользоваться единым порталом для поступающихabiturient.by.
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