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В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование - 2021
Она продлится до 1 июня включительно. Для абитуриентов определен 41 пункт регистрации. Те, кто по уважительной причине не сможет пройти тестирование в основные дни, могут это сделать в резервные. Регистрация будет открыта с 2 по 9 июня в шести учреждениях образования. Пункты для записи на ЦТ работают с 9 часов утра до 7 вечера. По субботам - с 9 утра до 6 часов вечера. Первый экзамен запланирован на 16 июня.
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