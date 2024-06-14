В Беларуси стартует сезон выпускных вечеров - празднования по традиции завершатся встречей рассвета

В Беларуси стартует сезон выпускных вечеров. Сегодня, 14 июня, более 55 тыс. 11-классников попрощаются со школой и вступят в новую, взрослую жизнь.



Традиционно выпускные вечера пройдут в стенах родных школ и гимназий. Самая волнующая - торжественная часть. На ней выпускникам вручат сертификаты по двум централизованным экзаменам и аттестаты, а лучшим учащимся - серебряные и золотые медали. Затем начнется самая креативная часть вечера: выпускники подготовили школьные капустники, конкурсы талантов и флешмобы. Завершится празднование встречей рассвета.