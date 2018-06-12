В Беларуси стартует централизованное тестирование

Сегодня в Беларуси начинается самый активный этап вступительной кампании - централизованное тестирование. Первым абитуриенты будут сдавать белорусский язык. В четверг - русский. Всего для прохождения ЦТ зарегистрировались более 82 000 абитуриентов. Это на 10 000 меньше, чем в прошлом году. Все испытания растянутся больше чем на две недели, а последним экзаменом станет всемирная история новейшего времени.