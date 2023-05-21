В Беларуси стартует второй централизованный экзамен

Сегодня абитуриенты сдают предмет по выбору. Больше всего зарегистрировались на математику - свыше 20 500 человек и биологию - более 9 600.Экзамен стартует по всей стране одновременно в 11.00. Напомним, это выпускной и одновременно вступительный экзамен. В прошлое воскресенье ребята уже написали русский или белорусский язык на выбор. Пока результаты неизвестны.

По их словам, тест полностью соответствовал школьной программе. И для тех, кто готовился, не был трудным. В пункты сдачи абитуриенты приедут в сопровождении педагогов на общественном либо на заказном транспорте. С собой обязательно нужно взять пропуск и паспорт. Без документа, удостоверяющего личность, в аудиторию не пропустят.

Горячая линия Министерства образования 8 (017) 222-43-12.