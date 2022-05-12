В Беларуси свыше 75 тысяч медсестер и медбратьев отмечают профессиональный праздник

В Беларуси сегодня отмечают Международный день медицинских сестер. Это самая многочисленная категория работников здравоохранения страны. Более 39 тысяч специалистов оказывают помощь в больницах и свыше 32 тысяч - в поликлиниках и амбулаториях.

О сильных духом, но с мягким сердцем репортаж Светланы Черновой.

Поставить капельницу, покормить, уколоть обезболивающее и поддержать. Ирина Скваркина в больнице паллиативного ухода "Хоспис" работает медицинской сестрой. Здесь находятся пациенты с онкологией, после перенесенного инсульта и различных травм, а также люди с хроническими заболеваниями в пограничном состоянии. Ирина делится: спустя время пребывания здесь пациенты становятся практически родными. К ним особое отношение. Это обязывает медицинских сестер быть добродушными и сильными духом одновременно.





Несмотря на то, что мы медики, мы лечим, мы помогаем, но иногда приходится быть людьми очень сочувствующими, понимающими. Стараемся помочь иногда не столько медикаментозным лечением, а именно где-то подбодрить, поговорить, послушать. И нашим пациентам это не менее важно, чем укол обезболиванием. Ирина Скваркина, медсестра больницы паллиативного ухода "Хоспис"

В здравоохранении Беларуси свыше 75 тысяч медсестер и медбратьев

Свою профессию Ирина Скваркина переняла от мамы - с детства наблюдала за ее трудом и тоже решила посвятить себя полностью людям. И об этом не жалеет. Как и Ирина Габранская. За свои профессиональные 16 лет старшая медсестра отделения интенсивной терапии Минской инфекционной больницы вывела личную формулу качественной работы. Главное - быть прогрессивным, смелым и идти вперед, даже если жизнь подбрасывает экзамены. Таким испытанием для Ирины стала пандемия COVID-19.





Было страшно, особенно когда сказали, что в реанимацию поступает первый пациент. Даже паника немножко была. Заведующий нас собрал и сказал, что если кто-то не хочет, можете не идти, но прямо весь коллектив не отказался. Но к первому пациенту пошла я сама с медсестрой вдвоем, одевшись. Как-то справились. Ирина Габранская, старшая медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы г. Минска

2 месяца жили в больнице на самоизоляции, чтобы обезопасить своих родных и главное - находились рядом с больными: в любую минуту нужно было оказать помощь тяжелым пациентам с положительным тестом на коронавирус.

Муж сказал - надо. Дети скучали, но бабушки и дедушки - молодцы, взяли оборону на себя. Ирина Габранская, старшая медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы г. Минска

В 2021 году Минский медколледж выпустил 224-х медицинских сестер

А это уже новое поколение будущих медицинских сестер. Дарья Проскурина - учащаяся 1-го курса Минского медицинского колледжа осваивает педиатрическое дело. Хотя еще год назад в планах было стать студенткой Академии МВД. Все изменилось после общения с выпускниками медколледжа. Сердце отозвалось и указало нужную дорогу.





Профессия милосердных и сильных духом

Первая причина - это помогать людям. Это очень нужная профессия. Так как медицинская сестра всегда может оказать первую медицинскую помощь, и я хочу обладать точно таким же качеством, которое может спасти человека. Дарья Проскурина, учащаяся Минского государственного медицинского колледжа